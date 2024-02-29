Политолог Карасев: европейцы заменят военных ВСУ в тыловых районах

Европейские военные способны помочь Украине для высвобождения частей ВСУ из тыловых районов. Об этом в эфире YouTube-канала Iton-TV сообщил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
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