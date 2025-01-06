Мария Машкова вновь призналась, что скучает по России: “Мне иногда снится Москва”

Николай Герасименко

Владимир Машков, "старый патриот", какое нелепое клеймо от автора! Видимо у "молодой перепугавшейся патриотки" дела не очень на новой родине, несмотря на утверждение в статейке, что она смогла сохранить свою профессию, раз она всё чаще вспоминает о России 🇷🇺. И если честно, меня и видимо многих в нашей стране, вообще не интересует судьба предателей, поливающих грязью нас и тем более своего отца.