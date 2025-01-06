Мария Машкова, российская актриса, уже давно обитает за океаном, в Соединённых Штатах Америки. В период новогодних праздников она решила честно поделиться своими размышлениями о жизни в эмиграции.
Мария Машкова вновь призналась, что скучает по России: “Мне иногда снится Москва”
Комментарии
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Николай Герасименко
Владимир Машков, "старый патриот", какое нелепое клеймо от автора! Видимо у "молодой перепугавшейся патриотки" дела не очень на новой родине, несмотря на утверждение в статейке, что она смогла сохранить свою профессию, раз она всё чаще вспоминает о России 🇷🇺. И если честно, меня и видимо многих в нашей стране, вообще не интересует судьба предателей, поливающих грязью нас и тем более своего отца.
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