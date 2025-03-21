Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Под прицелом мигрантов - важнейший регион России. 33 тысячи бородачей готовы на штурм под западным присмотром

Под прицелом мигрантов - важнейший регион России. 33 тысячи бородачей готовы на штурм под западным присмотром

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
С момента переименования Свердловска там образовался русофобский анклав!
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13 час.
Бобкина Татьяна
А гнездом всей этой ватханалии является Ельцинценр.
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3 час.
Валерий Кучеренко
Это точно!!!!!
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2 час.
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