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Татьяна Терентьева: «Университет преображается, не изменяя традициям»

Татьяна Терентьева: «Университет преображается, не изменяя традициям»

Выпускники ВВГУ часто попадают в число предпочтений крупнейших работодателей. У ректора ВВГУ – доктора экономических наук, профессора Татьяны Терентьевой есть этому объяснение: «Работодателю нужен человек, который готов к новому, доводит дело до конца, проявляет инициативу, участвует в кооперации с другими и в итоге быстро осваивает нужные технологии.

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