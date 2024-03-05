Татьяна Терентьева: «Университет преображается, не изменяя традициям»

Выпускники ВВГУ часто попадают в число предпочтений крупнейших работодателей. У ректора ВВГУ – доктора экономических наук, профессора Татьяны Терентьевой есть этому объяснение: «Работодателю нужен человек, который готов к новому, доводит дело до конца, проявляет инициативу, участвует в кооперации с другими и в итоге быстро осваивает нужные технологии.