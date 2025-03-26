На месте детского кафе «Жирафа Мими» в центре Омска откроется еще одна хинкальная. Это заведение федеральной сети «Старик Хинкалыч».
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На месте детского кафе «Жирафа Мими» в центре Омска откроется еще одна хинкальная. Это заведение федеральной сети «Старик Хинкалыч».