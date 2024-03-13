Минобороны: населенный пункт Невельское в ДНР освободили

Русские войска достигли очередных успехов на Донецком направлении.Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск смогли освободить населенный пункт Невельское ДНР и занять более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.
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