Из кулуаров Генштаба РФ: «Готовится революция». Будет война, какой мир ещё не видел

Россия создала мобильные платформы для запуска дронов по образцу украинской операции «Паутина». После изучения украинской операции «Паутина», в ходе которой дроны запускались с грузовиков по глубоко расположенным военным объектам на территории России — по крайней мере, так утверждал сам лидер ….