Прошла эпоха? Новая привычка похотливых зумеров озолотила создателей убийцы «Тиндера»

Главное в тезисах: Рекордный рост: Британский дейтинг-сервис Feeld за год нарастил выручку на 32% — до £64 млн, а прибыль до налогообложения выросла с £9,3 млн до £11,4 млн.
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