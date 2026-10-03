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Мировое обозрение

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Прошла эпоха? Новая привычка похотливых зумеров озолотила создателей убийцы «Тиндера»

Прошла эпоха? Новая привычка похотливых зумеров озолотила создателей убийцы «Тиндера»

Главное в тезисах: Рекордный рост: Британский дейтинг-сервис Feeld за год нарастил выручку на 32% — до £64 млн, а прибыль до налогообложения выросла с £9,3 млн до £11,4 млн.

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