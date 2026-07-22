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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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2.50 – лучший бомбардир РПЛ забьет 20+ мячей. В двух последних сезонах было максимум 17 мячей

Букмекеры начали принимать ставки на результативность лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2026/27. В последний раз лучший бомбардир чемпионата забивал 20+ мячей в сезоне-2023/24 – тогда Матео Кассьерра забил 21 гол в составе «Зенита».

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