Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, передает корреспондент РИА Новости Крым.