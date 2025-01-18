Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крещенский сочельник в Свято-Владимирском соборе на территории Нового Херсонеса в Севастополе прошла божественная литургия и была освящена вода в реке Героон, передает корреспондент РИА Новости Крым.
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