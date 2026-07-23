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Раймонд Паулс: главными убийцами в 1917-1918 годах были латыши и евреи, а не русские

Раймонд Паулс: главными убийцами в 1917-1918 годах были латыши и евреи, а не русские

Маэстро ответил на обвинения в свой адрес в том, что он «продался русским» и является предателем латышского народа Прямо-таки огорошил вчера местных националистов выдающийся латвийский композитор Раймонд Паулс, заявив, что главными «убийцами» в 1917-1918 годах были отнюдь не русские, а латыши.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Скорее всего брехня насчет Паулса.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
одинокий голос разума в пустыне.
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1 м.