На строительство ЦОД в США теперь приходится почти две трети всех денег на рынке частного офисного строительства

85 млрд долларов только в августе Согласно даным Бюро переписи населения США, на текущий момент на строительство центров обработки данных в стране приходится почти две трети всех денег в сфере частного офисного строительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым