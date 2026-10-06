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На строительство ЦОД в США теперь приходится почти две трети всех денег на рынке частного офисного строительства

На строительство ЦОД в США теперь приходится почти две трети всех денег на рынке частного офисного строительства

85 млрд долларов только в августе Согласно даным Бюро переписи населения США, на текущий момент на строительство центров обработки данных в стране приходится почти две трети всех денег в сфере частного офисного строительства.

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