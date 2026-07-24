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Царьград

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Егана Маруфиди призвала срочно обратиться к врачу при потере зуба

Егана Маруфиди призвала срочно обратиться к врачу при потере зуба

Стоматолог Егана Маруфиди рассказала, как действовать, если у ребёнка произошёл скол зуба или полный его выпадение.

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