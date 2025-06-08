Neuron: болезнь Альцгеймера поражает сразу несколько систем организма

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Неврологического института имени Дункана установили, что болезнь Альцгеймера затрагивает не только мозг, но и метаболизм, а также зрительную и обонятельную системы.
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