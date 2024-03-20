Спиридон Килинкаров: «Азовцы» найдут уклонистов: мобилизация или скирдование?

Вопрос мобилизации в Украине следует передать боевым бригам, считает замкомандира радикальной бригады «Азов» Сергей Цисарчук: «Бригада получает списки в ТЦК и занимается поиском уклонистов… Если поставить эту задачу разведке, то в неделю будет около ста отборных воинов».