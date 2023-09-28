Необходимость диалога с Россией по Украине обсуждается в кулуарах на Западе

Экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил, что в кулуарах стран Запада активно обсуждается необходимость урегулирования конфликта на Украине путем диалога, о чем ранее говорил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012).
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