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«Льейда» подписала Дариуса Макги из 2-й символической сборной Еврокубка

Испанская «Льейда» укрепила состав подписанием 27-летнего американского защитника Дариуса Макги (175 см).

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