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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Чикаго» Найт об Овечкине: «Я поздравил его и все такое. Он сказал: «Спасибо, брат». А я ему: «Спасибо, что не забил мне в конце»

Форвард «Вашингтона» дважды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (5:3) и сравнялся с Уэйном Гретцки по голам в регулярках за карьеру (по 894).

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