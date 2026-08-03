Кубанские росгвардейцы отправили в зону СВО 36 ружей для борьбы с дронами

В июле 2026 года военнослужащие и сотрудники Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю направили в зону специальной военной операции очередную партию из 36 гражданских ружей, предназначенных для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами.
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