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Царьград

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Кубанские росгвардейцы отправили в зону СВО 36 ружей для борьбы с дронами

Кубанские росгвардейцы отправили в зону СВО 36 ружей для борьбы с дронами

В июле 2026 года военнослужащие и сотрудники Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю направили в зону специальной военной операции очередную партию из 36 гражданских ружей, предназначенных для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами.

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