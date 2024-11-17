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Царьград

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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Дональда Трампа

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Дональда Трампа

Пекин заинтересован в том, чтобы наладить стабильные и взаимовыгодные отношения с Вашингтоном, заявил председатель КНР.

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