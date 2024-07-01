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Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной

Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной

@ John Bazemore/AP/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Свыше 70% американцев считают, что Джо Байдену стоит выйти из президентской гонки – по крайней мере, таковы данные одного из последних опросов.

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