Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной

@ John Bazemore/AP/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Свыше 70% американцев считают, что Джо Байдену стоит выйти из президентской гонки – по крайней мере, таковы данные одного из последних опросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии