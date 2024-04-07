«Всё, что мы получили, это смерти»: первое заявление нового президента Словакии — об Украине

Словацкий политик Петер Пеллегрини, который одержал победу во втором туре выборов президента Словакии, заявил в эфире телеканала ТА3, что убежден в необходимости скорейшего перемирия на Украине и начале переговоров.
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