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Русская весна

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«Всё, что мы получили, это смерти»: первое заявление нового президента Словакии — об Украине

«Всё, что мы получили, это смерти»: первое заявление нового президента Словакии — об Украине

Словацкий политик Петер Пеллегрини, который одержал победу во втором туре выборов президента Словакии, заявил в эфире телеканала ТА3, что убежден в необходимости скорейшего перемирия на Украине и начале переговоров.

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Егор П
Лицемер!
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