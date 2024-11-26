Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании

Оно начнется во второй половине дня Влияние циклона продолжится на всей территории Петербурга в течение дня и предстоящей ночи, а уже завтра ожидается приближение нового циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Финский залив, рассказал в своем телеграм-канале 26 ноября главный синоптик города Александр Колесов.