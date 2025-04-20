Прогноз погоды в Крыму на 20 апреля В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +17 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и малооблачноВ Джанкое +19 и малооблачноВ Ялте +18 и облачно с прояснениямиВ Алуште +19 и небольшой дождьВ Керч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Крыму за два дня задержали 44 преступника, находившихся в розыске
- «Мы русские! С нами Бог!» — российские космонавты в Пасхальную неделю развернули стяг с ликом Иисуса Христа
- Британская оккупация Чёрного моря вблизи Крыма? Полный контроль судоходства - так Эрдоган ещё не бил в спину русским. Авиация НАТО в небе
Свежие комментарии