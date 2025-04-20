Прогноз погоды в Крыму на 20 апреля В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +17 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и малооблачноВ Джанкое +19 и малооблачноВ Ялте +18 и облачно с прояснениямиВ Алуште +19 и небольшой дождьВ Керч.