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Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Neue Zürcher Zeitung задается вопросом: смогут ли Трамп и его спецпосланник Келлог принести мир на Украину? «Едва ли найдется другой внешнеполитический вопрос, который Дональд Трамп так часто упоминал во время президентской избирательной кампании, как Украина.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Никто кроме России не принесет мир украинскому народу. Только Россия может освободить свою историческую территорию от американской аккупации.
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