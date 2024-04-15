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Кулеба допустил, что Patriot из Польши могли бы помогать Украине

Кулеба допустил, что Patriot из Польши могли бы помогать Украине

Global look press/dpa/Axel Heimken Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Польша могла бы с помощью находящихся на ее территории зенитных ракетных комплексов Patriot помогать Украине в ведении боевых действий.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Польша могла бы с помощью находящихся на ее территории зенитных ракетных комплексов Patriot помогать Украине в ведении боевых действий. &quot; .............................. самое важное в это преджложении: &quot; с помощью находящихся на ее территории зенитных ракетных комплексов&quot;, т.е. фактически ввязаться в войну с Россией. Кулеба либо клинический идиот, что вряд ли учитывая его должность, либо стырил посылку Зеле из стран Южной Америки.
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13 час.

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