ДГ

Дмитрий Гурин

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Польша могла бы с помощью находящихся на ее территории зенитных ракетных комплексов Patriot помогать Украине в ведении боевых действий. " .............................. самое важное в это преджложении: " с помощью находящихся на ее территории зенитных ракетных комплексов", т.е. фактически ввязаться в войну с Россией. Кулеба либо клинический идиот, что вряд ли учитывая его должность, либо стырил посылку Зеле из стран Южной Америки.