Сотрудники транспортной полиции аэропорта Домодедово провели «День открытых дверей»

В рамках проведения «Дня открытых дверей» заместитель начальника – начальник ОРЛС ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово майор полиции Ирина Щурова познакомила студентов московского ГБПОУ «Юридический колледж» с аэровокзальным комплексом и рассказала об особенностях службы на транспорте.