Похудеть на золоте – наночастицы справились лучше лекарств для снижения веса Евгения КомароваКоманда ученых из университетов Египта продемонстрировала, что наночастицы золота оказались эффективнее лекарств для снижения веса.
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