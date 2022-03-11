Юрий Бородавко: «Как спортсменка, Непряева – счастье для любого тренера. А за пределами лыжных трасс Наташа очень добрый человек»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о характере своей подопечной олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.

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