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Одесса. П-ц от ТЦК

Одесса. П-ц от ТЦК

Пользователи Сетей пребывают в шоке от видеокадров, разлетевшихся по телеграм-каналам — на них под воротами Белгород-Днестровского районного ТЦК (Одесская область) военный валит на землю пожилую женщину и пожилого инвалида-колясочника.

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