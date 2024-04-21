Офтальмолог Боша: стресс может привести к ухудшению зрения

Стресс может привести к ухудшению зрения. Дело в том, что во время стресса все компенсаторные механизмы организма работают хуже, а аккомодация (способность глаза менять фокус для обеспечения четкости изображения на различных расстояниях) относится к таким механизмам, рассказала "Газете.
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