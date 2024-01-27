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Политолог Бортник: в Раде зреет бунт против Зеленского

Политолог Бортник: в Раде зреет бунт против Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять власть. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем блоге на YouTube предупредил лидера республики, что в Раде против него зреет бунт.

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