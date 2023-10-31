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Вопреки всему Ургант желает через телеэкран ворваться в мой дом!

Вопреки всему Ургант желает через телеэкран ворваться в мой дом!

Из всех щелей начали прокрадываться в Россию «перепуганные патриоты» с совестью набекрень и практически стеклянными глазами  К тому же – так беспардонно и незвано! Помните, острословы подкорректировали одну известную шутку: «Ещё в старь на Руси говорили: «Незваный гость – хуже татарина!» Так вот сегодня эта прибаутка звучит более актуально: «Незваный гость – лучше Урганта!».

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Иван Ургант - обычный пустобрех. Много бессмысленных слов.
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15 час.
ГП
Галина Потапчик
Бреши на западе! Нам ты тут не нужен!!!
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14 час.
Zoia Goldshtab
Ванька!Ты давно в России НЕ НУЖЕН!!!ВАЛИ НА.....!!!!!
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38 мин.

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