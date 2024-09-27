В Астрахани экс-замминистра получил срок за махинации с жильем для сирот

Наказание в виде восьми лет лишения свободы получил бывший замминистра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 27 сентября в Telegram-канале.
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