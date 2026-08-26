Число дипфейков в Рунете выросло в четыре раза

За второй квартал 2026 года число фейковых инфоповодов в российском сегменте интернета выросло на 41%, а количество дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта, увеличилось почти в четыре раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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