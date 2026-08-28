Не выбрасывайте бабушкин хрусталь: некоторые вещи стоят сотни тысяч рублей

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Старая хрустальная ваза из бабушкиного шкафа может оказаться гораздо ценнее, чем кажется. Некоторые советские изделия сегодня стоят как хороший смартфон, а за особо редкими экземплярами охотятся коллекционеры.