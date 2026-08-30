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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин про «Спартак» – «Оренбург»: «Ведерников должен был получить вторую желтую. Грубый подкат, он зажевывает ногу соперника, в мяч не играет. Что это, если не карточка?»

Сергей Лапочкин считает, что «Оренбург» должен был доигрывать матч со « Спартаком » (1:1) в меньшинстве.

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