ВС России ночью нанесли серию ракетных ударов по целям в районе Очаково

ВС России в ночь с 19 на 20 сентября выполнили задачу по ракетному удару в районе города Очаков. Также поражен объект на территории Днепропетровской области, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
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