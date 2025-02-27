Релиз научно-фантастического платформера Bionic Bay перенесен на 17 апреля Издат...

Релиз научно-фантастического платформера Bionic Bay перенесен на 17 апреляИздатель Kepler Interactive и разработчики Mureena и Psychoflow сообщили о переносе релиза своего экшен-платформера Bionic Bay с 13 марта на 17 апреля.
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