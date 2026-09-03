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Фармпром России - новости и события

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БИОПРОМ 2026 открыл регистрацию: III Международный форум пройдет 5–6 октября в Геленджике

БИОПРОМ 2026 открыл регистрацию: III Международный форум пройдет 5–6 октября в Геленджике

Cостоится около 40 мероприятий деловой программы, а выставочная экспозиция будет представлена на пространстве 7,5 тыс кв.

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