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ФедералПресс

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В МВД призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фотографии

В МВД призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фотографии

МОСКВА, 9 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель дагестанского МВД Гаяна Гариева призвала девушек не отправлять мужчинам нюдсы, поскольку после расставания «принц» может оказаться «козлом» и использовать их против экс-возлюбленной.

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