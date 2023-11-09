В МВД призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фотографии

МОСКВА, 9 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель дагестанского МВД Гаяна Гариева призвала девушек не отправлять мужчинам нюдсы, поскольку после расставания «принц» может оказаться «козлом» и использовать их против экс-возлюбленной.