В Могилевском областном кадетском училище пройдет профориентационная акция ´Моя профессия - мое будущее´.

11 ноября 2023 года в период времени с 11.00 до 12.00 на базе государственного учреждения образования ´Могилевское областное кадетское училище имени Героя Советского союза Евгения Николаенко´ запланировано проведение профориентационной акции ´Моя профессия - мое будущее´ для учащихся 6-7-х классов.