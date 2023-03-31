«Спартак» может продать Мозеса, Бальде, Николсона и других легионеров. Купить хотят двух защитников и опорника

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«Спартак» хочет купить защитников и может продать нескольких легионеров. По информации «Спорт-Экспресса», летом красно-белые намерены приобрести двух защитников – центрального и крайнего, желательно способного одинаково играть на обоих флангах.