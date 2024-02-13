Такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрёстке Новомарьинской и Лугового

На пересечении Новомарьинской и Лугового проезда легковушка протаранила машину такси Как сообщили в телеграм-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», на пересечении Новомарьинской улицы и Лугового проезда в районе Марьино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины службы такси.