Такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрёстке Новомарьинской и Лугового

На пересечении Новомарьинской и Лугового проезда легковушка протаранила машину такси Как сообщили в телеграм-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», на пересечении Новомарьинской улицы и Лугового проезда в районе Марьино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины службы такси.
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