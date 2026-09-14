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Setl Group разместил облигации на 5 миллиардов рублей

Setl Group разместил облигации на 5 миллиардов рублей

Купонный доход по облигациям Setl Group определяется как ключевая ставка ЦБ + 2,85% годовых. Организатором выступила БК Регион.

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