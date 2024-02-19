Актриса Блейк Лайвли появилась на Супербоуле в драгоценностях за 50 миллионов

Американская актриса Блейк Лайвли, наиболее известная по ролям в сериале «Сплетница», «Зеленый фонарь» и фильме «Век Адалин», появилась в украшениях почти за 50 миллионов рублей на Супербоуле, финальной игре Национальной футбольной лиги США.