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Актриса Блейк Лайвли появилась на Супербоуле в драгоценностях за 50 миллионов

Актриса Блейк Лайвли появилась на Супербоуле в драгоценностях за 50 миллионов

Американская актриса Блейк Лайвли, наиболее известная по ролям в сериале «Сплетница», «Зеленый фонарь» и фильме «Век Адалин», появилась в украшениях почти за 50 миллионов рублей на Супербоуле, финальной игре Национальной футбольной лиги США.

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