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ДумаТВ

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Глава МИД Турции дал мрачный прогноз по конфликту на Украине

Глава МИД Турции дал мрачный прогноз по конфликту на Украине

Фидан заявил, что конфликт на Украине перерос в «войну на уничтожение». Он предупредил о расширении географии боевых действий и изменении методов ведения войны.

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