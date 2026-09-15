Глава МИД Турции дал мрачный прогноз по конфликту на Украине

Фидан заявил, что конфликт на Украине перерос в «войну на уничтожение». Он предупредил о расширении географии боевых действий и изменении методов ведения войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- CM Трамп заявил о бе...
- ВК Премьер Эстонии М...
- Володин считает н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым