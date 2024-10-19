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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Insomniac сообщила, что у студии нет планов на сюжетный DLC для Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Game...

Insomniac сообщила, что у студии нет планов на сюжетный DLC для Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Game...

Insomniac сообщила, что у студии нет планов на сюжетный DLC для Marvel's Spider-Man 2Insomniac Games подтвердила, что у студии нет планов на разработку сюжетного дополнения для приключенческого боевика 2023 года Marvel’s Spider-Man 2, что, вероятно, разочаровало многих фанатов, которые надеялись на большее количество контента.

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