Insomniac сообщила, что у студии нет планов на сюжетный DLC для Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Game...

Insomniac сообщила, что у студии нет планов на сюжетный DLC для Marvel's Spider-Man 2Insomniac Games подтвердила, что у студии нет планов на разработку сюжетного дополнения для приключенческого боевика 2023 года Marvel’s Spider-Man 2, что, вероятно, разочаровало многих фанатов, которые надеялись на большее количество контента.