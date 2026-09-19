ВМС Италии начали сопровождение торговых судов в Баб-эль-Мандебе и Красном море

После того, как Иран в ответ на нападение Израиля и США заблокировал Ормуз, Трамп неоднократно пытался сподвигнуть союзников по НАТО оказать помощь в восстановлении судоходного трафика через эту важнейшую для мировой экономики транспортную артерию.