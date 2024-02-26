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Рогов: боевики ВСУ окопались на кладбище в Работино

Рогов: боевики ВСУ окопались на кладбище в Работино

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оборудовали боевые позиции в северной части села Работино. Они окопались на кладбище, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хоронить не придётся..
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17 час.
Геннадий Бережнов
Они окопались на кладбище что бы и самому можно было доползти и упокоиться!
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14 час.

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